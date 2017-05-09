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عباس: ترمب لبى دعوة لزيارة الأراضي الفلسطينية

المصدر: دبي - قناة العربية، رويترز، فرانس برس
ترمب يصافح عباس في البيت الأبيض
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أعلن #الرئيس_الفلسطيني #محمود_عباس، الثلاثاء، أن #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب سيتوجه قريبا إلى الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه لبى دعوة لزيارة بيت لحم.

وأبدى عباس استعداده للاجتماع مع #رئيس_وزراء_إسرائيل #بنيامين_نتنياهو برعاية ترمب.

وقال عباس في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في رام الله: "اطلعت الرئيس الألماني على مجمل التحركات التي نقوم بها من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله، وبخاصة لقاءنا في الأسبوع الماضي مع الرئيس ترمب والذي لبى دعوتنا، ونتطلع للقائه قريبا في #بيت_ لحم"، مضيفا "أكدنا له استعدادنا للتعاون معه ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت رعايته من أجل صنع السلام".

عباس أكد أن ترمب لبى دعوة الزيارة عباس أكد أن ترمب لبى دعوة الزيارة

ولم يؤكد الرئيس الأميركي نبأ زيارة الأراضي الفلسطينية، ولكنه أعلن في 4 مايو/أيار أنه سيزور #إسرائيل هذا الشهر، في إطار أول جولة خارجية له، حيث سيعمل على إعادة بناء تحالفات تقليدية في المنطقة.

وستكون زيارة إسرائيل ضمن جولة يحضر خلالها ترمب اجتماعا لحلف شمال الأطلسي ( #ناتو) في #بروكسل يوم 25 مايو/أيار، وآخر لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في #صقلية يوم 26 مايو/أيار.

ويعود آخر اجتماع مهم وعلني بين عباس ونتنياهو الى عام 2010، رغم تقارير غير مؤكدة عن لقاءات سرية بعدها.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان/أبريل 2014.

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع.

كلمات دالّة

#الرئيس الفلسطيني, #محمود عباس, #الرئيس الأميركي, #دونالد ترمب, #رئيس وزراء إسرائيل, #بنيامين نتنياهو, #إسرائيل, #ناتو, #بروكسل, #صقلية, #بيت

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