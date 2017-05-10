فيديو.. لافروف يسخر من الصحافيين ويتجاهل إقالة كومي

شهدت المصافحة أمام الصحافيين قبيل بدء اجتماع وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون الأربعاء، مع نظيره الروسي #سيرغي_لافروف، في واشنطن، موقفا غريبا من الأخير ردا على أسئلة حول إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.

في البداية، قال تيلرسون للصحافيين: "أود أن أرحب بوزير الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، وأعبر عن تقديري لقيامه بزيارة #واشنطن لكي نتمكن من مواصلة حوارنا وتبادل وجهات النظر الذي بدأ في #موسكو".

ثم انهالت الأسئلة من الصحافيين الأميركيين على لافروف حول قرار إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدير مكتب التحقيقات كومي، الثلاثاء.

لافروف صاح بأعلى صوته في مواجهة الصحافيين متحدثا عن كومي: "هل فصل؟ أنتم تمزحون"، ثم تركهم مغادرا لبدء الاجتماع مع تيلرسون دون أن يتحدث عن الإقالة.

واعتبر #الكرملين، الأربعاء، أن إقالة كومي من قبل الرئيس ترمب "قضية داخلية"، معبرا عن أمله "في ألا يترك ذلك أثرا" على العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين "إنها قضية داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الأميركي وليس له ولا يمكن أن يكون له أي علاقة بروسيا".

وكان كومي يقود تحقيقات متعلقة بصلات محتملة بين فريق حملة ترمب وروسيا.