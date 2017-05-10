هل ستبقى أميركا في اتفاقية باريس للمناخ؟

قال #البيت_الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد #ترمب لن يتخذ قرارا بشأن بقاء #الولايات_المتحدة في #اتفاقية_باريس_للمناخ إلا بعد عودته من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار الجاري.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب يواصل الاستماع إلى مستشاريه بشأن إيجابيات وسلبيات بقاء #الولايات_المتحدة في الاتفاقية العالمية، مضيفا أنه سيتخذ قرارا في هذا الصدد بعد عودته من قمة مجموعة الدول السبع في #إيطاليا وليس قبل ذلك كما كان مقررا في الأصل.

وقال سبايسر للصحفيين "هذا يدل على أن الرئيس يرغب في مواصلة الاجتماع بفريقه.. والوصول إلى قرار يكون في مصلحة الولايات المتحدة".