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هل ستبقى أميركا في اتفاقية باريس للمناخ؟

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال #البيت_الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد #ترمب لن يتخذ قرارا بشأن بقاء #الولايات_المتحدة في #اتفاقية_باريس_للمناخ إلا بعد عودته من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار الجاري.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب يواصل الاستماع إلى مستشاريه بشأن إيجابيات وسلبيات بقاء #الولايات_المتحدة في الاتفاقية العالمية، مضيفا أنه سيتخذ قرارا في هذا الصدد بعد عودته من قمة مجموعة الدول السبع في #إيطاليا وليس قبل ذلك كما كان مقررا في الأصل.

وقال سبايسر للصحفيين "هذا يدل على أن الرئيس يرغب في مواصلة الاجتماع بفريقه.. والوصول إلى قرار يكون في مصلحة الولايات المتحدة".

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #ترمب, #الولايات المتحدة, #اتفاقية باريس للمناخ, #إيطاليا

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