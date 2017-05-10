ترمب يستقبل لافروف اليوم في البيت الأبيض

قال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في #البيت_الأبيض اليوم الأربعاء لبحث الوضع في #سوريا ومجموعة واسعة النطاق من القضايا الدولية.

ولافروف أكبر مسؤول روسي يلتقي به ترمب منذ توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، إن جدول أعمال اللقاء يشمل الوضع في سوريا و #العلاقات_الأميركية_الروسية والقضايا العالمية الأخرى.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعد الضربات الجوية الأميركية لقاعدة جوية تابعة لنظام الأسد ردا على هجوم بأسلحة كيمياوية ارتكبه نظام الأسد في #إدلب السورية.