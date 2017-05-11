أميركا: سنبدد قلق أنقرة بشأن تسليم الأسلحة للأكراد

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس خلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا إن #الولايات_المتحدة ستبدد قلق #تركيا بشأن قرار بلاده تزويد المقاتلين #الأكراد بالأسلحة والذين تصفهم #أنقرة بالإرهابيين.

كما أضاف وزير الدفاع الأميركي: "سنعمل بشكل وثيق مع تركيا لتعزيز أمنها على الحدود الجنوبية. الولايات المتحدة ستبدد قلق تركيا بشأن قرارنا تزويد المقاتلين الأكراد بالأسلحة، نحن نجري مباحثات منفتحة جداً حول الخيارات وسنعمل معا لتبديد القلق التركي، لست قلقاً بتاتاً بشأن حلف شمال الأطلسي والعلاقات بين بلدينا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه يأمل في أن تغير الولايات المتحدة قرارها بتسليح #القوات_الكردية التي تحارب تنظيم داعش في سوريا بحلول موعد زيارته لواشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترمب الأسبوع المقبل.

وبعد أن وافق ترمب على إمدادات الأسلحة دعما لحملة استعادة مدينة #الرقة السورية من داعش، قال أردوغان خلال مؤتمر صحافي، إنه يريد أن يصدق أن حلفاء تركيا سينحازون لأنقرة وليس للمنظمات الإرهابية.

وتفاعلت قضية تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بعد أن أعلنت واشنطن، عن قرار ترمب تسليحها تمهيداً لمعركة الرقة والتغلب على #داعش.