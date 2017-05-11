ترمب ومون يتفقان على التعاون بشأن أزمة كوريا الشمالية

قالت الرئاسة الكورية الجنوبية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث هاتفيا مع الرئيس الجديد #مون_جاي_إن أمس الأربعاء واتفقا على التعاون بشكل وثيق لحل أزمة #كوريا_الشمالية النووية.

وأضافت في بيان أن #ترمب أبلغ #مون أن قضية #كوريا الشمالية النووية مشكلة معقدة لكن يمكن حلها. وهذا أول اتصال بين الرجلين.

وفاز مون بانتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثلاثاء. واعتمد في حملته على نهج أكثر تصالحية مع #بيونغ_يانغ وإنهاء ما يقرب من 10 سنوات من الحكم المحافظ في #كوريا_الجنوبية والذي كان يركز على الضغط على الجارة الشمالية المنعزلة.