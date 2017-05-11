ترمب يشكل لجنة للتحقيق في تزوير الأصوات خلال الانتخابات

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس #دونالد_ترمب يعتزم تشكيل لجنة، اليوم الخميس، للتحقيق في تزوير الأصوات ومنع أو إثناء الناخبين عن التصويت في خطوة أعقبت مزاعم ترمب التي لا أساس لها عن وقوع عمليات #تزوير واسعة النطاق في #الانتخابات_الأميركية عام 2016.

وذكرت شبكة "ABC News" أن ترمب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بتشكيل اللجنة الرئاسية بشأن نزاهة الانتخابات التي سيرأسها نائب الرئيس #مايك_بنس.

وقال ترمب الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني إن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني شهدت تزويراً واسع النطاق. وفاز الرئيس الجمهوري عن طريق المجمع الانتخابي لكنه خسر أصوات الأفراد لصالح منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون.

وأعلن ترمب في يناير/كانون الثاني أنه سيسعى للتحقيق في تزوير الانتخابات رغم إجماع المسؤولين والخبراء على أن ذلك أمر نادر الحدوث في #الولايات_المتحدة.