مدير FBI بالوكالة: التحقيق حول التدخل الروسي مستمر

أكد مدير #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي بالوكالة أندرو ماكيب، اليوم الخميس، أمام #الكونغرس أن التحقيق حول #التدخل_الروسي خلال الحملة الانتخابية مستمر في شكل طبيعي رغم إقالة #دونالد_ترمب للمدير السابق لـ"اف بي آي FBI" #جيمس_كومي.

وقال #ماكيب خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن "العمل مستمر مهما تبدلت الظروف. ليس هناك أي محاولة لعرقلة تحقيقنا. لا يمكن منع عناصر اف بي آي من القيام بالمطلوب".

وتشكل هذه الجلسة أول ظهور علني لماكيب الذي تسلم ادارة الشرطة الفدرالية نيابة عن كومي بعد إقالته المفاجئة بقرار من ترمب الثلاثاء.

وتتضمن الجلسة المخصصة للتهديدات العالمية أمام لجنة الاستخبارات في #مجلس_الشيوخ، شهادات 5 مسؤولين كبار في #الاستخبارات_الأميركية، بينهم مديرا وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. وكان يفترض في البدء أن يشارك كومي فيها.

وقد يواجه ماكيب أسئلة، يطرحها خصوصاً أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون، بشأن ظروف إقالة كومي ومآل التحقيق في التدخل الروسي.

ويتم التحقيق في احتمالات وجود تنسيق بين أفراد في فريق حملة ترمب وروسيا.