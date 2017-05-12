أميركا: ندعم تركيا بقوة في حربها ضد "العمال الكردستاني"

أبدى وزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس، ثقته بأن #الولايات_المتحدة ستتمكن من تجاوز خلافها مع #تركيا حول تسليح المقاتلين الأكراد شمال #سوريا.

وقال ماتيس، إثر لقائه رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم، في لندن: "لا أشك في أن تركيا والولايات المتحدة ستجدان حلاً، إذا كرستا كل الاهتمام الضروري لأمن تركيا وأمن #حلف_شمال_الأطلسي والحملة المستمرة ضد #داعش ".

كما أكد الوزير الأميركي أن بلاده تدعم أنقرة بقوة في حربها ضد مسلحي #حزب_العمال_الكردستاني، وتتفق 100% مع المخاوف التركية حيال الحزب بصفتها عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وعبّر عن تفاؤله بأن تعمل واشنطن وأنقرة على علاج أسباب التوتر بينهما، مؤكداً أن بلاده لن تعطي أسلحة لـ"العمال الكردستاني".

وأجرى ماتيس محادثات لنصف ساعة مع يلدرم في أول لقاء بهذا المستوى بين الحكومتين بعد القرار الأميركي بتسليح المقاتلين الأكراد شمال سوريا.