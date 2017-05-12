أردوغان: تسليح أميركا للأكراد مناف للعلاقة الاستراتيجية

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم الجمعة إن قرار #الولايات_المتحدة تسليح #وحدات_حماية_الشعب الكردية السورية يتناقض مع علاقتها الاستراتيجية مع #تركيا.

وأضاف أنه يعتقد أنه سيتم حل نقاط خلاف مع #واشنطن إلى حد كبير خلال زيارته الأسبوع المقبل إلى #أميركا، معتبراً أن هذه الزيارة ستمثل بداية جديدة للعلاقات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب خلافات تتعلق بالأزمة السورية. وأعلنت الولايات المتحدة خطة لتسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تقاتل تنظيم #داعش، مما أغضب تركيا التي تعتبر الوحدات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تمر "بمرحلة انتقالية"، وإن قراراً مثل تسليح الوحدات يعود إلى سياسات الإدارة السابقة.

وشدد الرئيس التركي على أن "مكافحة #الإرهاب ستستمر في #سوريا و #العراق".

وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في #أنقرة أنه سيواصل طرح مسألة تسليم الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن حتى "النهاية".

ويجتمع أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب خلال زيارة إلى أميركا يومي 16 و17 مايو/أيار الحالي. ومن المتوقع أن يتصدر جدول المحادثات مسألة تسليح وحدات #حماية_الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، وتسليم غولن الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في انقلاب فاشل العام الماضي.