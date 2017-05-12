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ترمب سيدعو من السعودية لدعم السلام ومواجهة العنف

المصدر: العربية.نت
الرئيس دونالد ترمب ومستشاره للأمن القومي مكماستر
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قال مستشار #الأمن_القومي_الأميركي، اتش آر مكماستر، الجمعة، إن زيارة الرئيس #دونالد_ترمب للشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع القادم تهدف لتوحيد شعوب كل الأديان.

مكماستر قال إن ترمب سيسعى خلال زيارته إلى #السعودية لتشجيع شركاء أميركا على دعم السلام ومواجهة الفوضى والعنف.

وأضاف أن ترمب سيؤكد خلال زيارته لإسرائيل على #العلاقات_الأميركية الوثيقة مع #إسرائيل، وفي اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود #عباس "سيعبر عن رغبته في الكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين".

وقال #البيت_الأبيض إن الرئيس ترمب سيغادر يوم الجمعة القادم في أول جولة خارجية له، منذ تنصيبه تشمل #السعودية و #إسرائيل و #إيطاليا في محاولة لتوحيد #المسلمين و #اليهود و #المسيحيين خلف جهود #مكافحة_الإرهاب.

كلمات دالّة

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