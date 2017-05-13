ترمب: يمكننا تعيين مدير FBI "سريعاً"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت أنه يريد العمل "بسرعة" لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي #إف_بي_آي، بعدما أقال بشكل مفاجئ الثلاثاء جيمس كومي، وأثار موجة انتقادات واسعة في واشنطن.

وقال #الرئيس_الأميركي على متن طائرته الرئاسية "إير فورس وان" صباح السبت قبل الإقلاع إلى #فيرجينيا، حيث سيلقي خطابا في جامعة "يمكننا اتخاذ قرار سريعاً".

ولم يعطِ الرئيس موعداً محدداً، لكنه قال رداً على سؤال حول ما إذا كان القرار يمكن أن يصدر قبل مغادرته إلى #السعودية الجمعة "هذا أمر ممكن"، مضيفاً "أعتقد أن العملية ستمضي قدماً بشكل سريع جداً".

ووصف المرشحين المحتملين لخلافة #كومي بأنهم "أشخاص رائعون"، ومن مستويات رفيعة جداً.