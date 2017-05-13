هل يسجل ترمب أحاديثه في المكتب البيضاوي؟

رفض المتحدث باسم #البيت_الأبيض، الجمعة، أن ينفي احتمال أن يكون الرئيس دونالد #ترمب يسجل #المحادثات التي يجريها في #المكتب_البيضاوي، وذلك بعد التغريدة التي كتبها ترمب واعتبرت تهديداً شبه مباشر لمدير "أف بي آي" السابق، #جيمس_كومي.

وغرد ترمب صباح الجمعة قائلاً: "الأفضل لجيمس كومي أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة".

وكان الرئيس الأميركي قد قال، الخميس، في تصريح لشبكة "أن بي سي"، إنه تناول العشاء مع كومي مرة واتصل به هاتفياً مرتين على الأقل منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

ورداً على سؤال حول المعنى الحقيقي لهذه التغريدة، رفض المتحدث شون سبايسر تقديم أي إيضاح مكتفياً بالقول: "ليس لدى الرئيس أي شيء يضيفه".

وتابع "هذا ليس تهديداً. لقد اكتفى بتقديم الوقائع والتغريدة تتكلم عن نفسها".

من جهته، أصر أحد الصحافيين وطرح السؤال بشكل مباشر: "نعم أو لا، هل يسجل الرئيس المحادثات التي تجري في المكتب البيضاوي؟"، فرد المتحدث "ليس لدى الرئيس أي تعليق آخر".