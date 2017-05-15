ترمب: نقدر محمد بن زايد وعلاقاتنا بالإمارات استراتيجية

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي في #البيت_الأبيض.

وقال ترمب "أتشرف بوجود محمد بن زايد بيننا فهو شخصية خاصة جدا"، وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد شخصية نقدرها كثيرا، و"تربطنا بالإمارات علاقات استراتيجية".

ويأتي اللقاء قبيل #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية التي تستضيفها السعودية بحضور الرئيس ترمب، وتبحث في قضايا المنطقة وتدخلات إيران.

ومن المقرر أن يبدأ #ترمب، جولة في المنطقة يزور فيها المملكة العربية #السعودية وإسرائيل و #الفاتيكان في أواخر مايو/ أيار الجاري.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون أن أحد أهداف زيارة رئيس الولايات المتحدة إلى السعودية هو إيجاد تحالف ضد سياسات #إيران.

وأضاف تيلرسون في حديثه مع قناة "أن بي سي" الأميركية، ليلة الأحد: "أعتقد أن هناك إجماعاً في جميع دول المنطقة حول أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مسألة الوقوف بوجه إيران باتت ضرورة.