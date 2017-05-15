ترمب وماكرون سيلتقيان على "غداء طويل" في بروكسل

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس مساء الأحد أن الرئيس دونالد #ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون سيلتقيان على "غداء طويل" في 25 أيار/مايو في بروكسل.

وقال المسؤول الكبير إن الرجلين اللذين يلتقيان في عدد كبير من النقاط حسب #البيت_الأبيض، يمكن أن "يقارنا بين آرائهما" خلال الاجتماع الذي سيعقد على هامش قمة #حلف_شمال_الأطلسي.

وأكد ممثل كبير للإدارة الأميركية "أنهما آخر رئيسي دولتين وصلا إلى الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي بينهما جرى بشكل جيد جدا.

وقال هذا المسؤول في البيت الأبيض طالباً عدم كشف هويته إن "ترمب أعجب جدا بماكرون". وأضاف "كان فوزاً انتخابياً رائعاً"، مشيراً إلى أن الرجلين لا يتقاسمان بالضرورة الأفكار نفسها، لكن كلا منهما "جديد على الساحة السياسية وتجاوز الحواجز السياسية التقليدية".

وأوضح هذا المصدر في البيت الأبيض أن فكرة أن ترمب كان يدعم لوبان مبالغ فيها، وتستند فقط إلى "تغريدة حول الحدود" وإلى مرور زعيمة الجبهة الوطنية على برج ترمب في #نيويورك.

وقال المسؤول إن المحادثات بين ماكرون وترمب ستهيمن عليها قضية التعاون لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبره البيت الأبيض "ممتازا".

لكن قد تكون هناك نقاط مشتركة بينهما حول الاقتصاد أيضا.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن "ماكرون يفكر في الكثير من الإصلاحات"، معتبراً أن الرجلين يمكن أن يساعدا في "إنعاش" الاقتصاد الأوروبي.

لكنهما يمكن أن يختلفا حول تمويل الحلف الأطلسي.

وذكر مسؤول آخر في الإدارة الأميركية أن ترمب يمكن أن "يرغب في أن يرى" الحكومات الأوروبية ترفع نفقاتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.

وقال إن "الأمر يتعلق بتقاسم عبء" النفقات الدفاعية للحلف.

وسيلتقي الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى #بروكسل ملك #بلجيكا فيليب ورئيس الوزراء شارل ميشيل.