تيلرسون: زيارة ترمب للسعودية لمحاربة إرهاب إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون أن أحد أهداف زيارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب إلى السعودية، إيجاد تحالف ضد سياسات #إيران.

وأضاف تيلرسون في حديثه مع قناة "أن بي سي" الأميركية، ليلة أمس الأحد "أعتقد أن هناك إجماعاً في جميع دول المنطقة، حول أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مسألة الوقوف بوجه إيران وليس بالتحديد ضد مذهب معين، باتت ضرورة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بجولة في المنطقة يزور فيها المملكة العربية #السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أواخر مايو/ أيار الجاري.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن إيران تدعم #الإرهاب والتطرف وتقوم بنشاطات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وخلافاً لسابقتها تتهم الحكومة الأميركية برئاسة دونالد ترمب، طهران بدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، وتقول إنها لن تسكت أمام نشاطات إيران المثيرة التي زادت من نفوذها في المنطقة، لاسيما في فترة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما.

إضافة إلى الرئيس ترمب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، يؤكد مسؤولون أميركيون آخرون من بينهم مايك بنس، نائب الرئيس وجيمس ماتيس وزير الدفاع على دور إيران ونشطات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط.

ويقول مسؤولون في #البيت_الأبيض إن #واشنطن تقوم بمراجعة السياسات الأميركية السابقة تجاه إيران من بينها الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة مع إيران.