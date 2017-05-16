ترمب: تشاركت معلومات مع روسيا عن الإرهاب وسلامة الطيران

دافع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاعه #روسيا على معلومات، قائلاً إنه تحدث مع مسؤولين روس عن حقائق خلال اجتماع معلن عنه عقد في #البيت_الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترمب على "تويتر": "أردت بصفتي رئيساً أن أتحدث مع الروس (في اجتماع مقرر معلن عنه بالبيت الأبيض)، وهو أمر لي فيه حق مطلق، عن حقائق تتعلق بالإرهاب وسلامة #الرحلات_الجوية. أسباب إنسانية، علاوة على أنني أريد أن تصعد روسيا بقوة قتالها لداعش و #الإرهاب".

من جانبه، أعلن الناطق باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الأنباء حول كشف الرئيس الأميركي معلومات سرية لروسيا لا تستحق النفي، واصفاً إياها بأنها "بدون معنى".

وقال بيسكوف تعليقاً على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" إن ترمب كشف عن معلومات سرية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الأسبوع الماضي في #البيت_الأبيض "بالنسبة إلينا، إنها بدون معنى"، مضيفاً "ليست مسألة تستحق النفي أو التأكيد".

وكان #البيت_الأبيض الاثنين أكد أن #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب لم يتحدث أبدا عن "أساليب #الاستخبارات أو مصادرها" خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف في المكتب البيضوي.

وجاء النفي بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" مقالا أشارت فيه إلى أن ترمب كشف عن "معلومات سرية للغاية"، وقال مستشار الأمن القومي هربرت #ريموند ماكماستر إنّ ترمب ولافروف "استعرضا التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية، ومن بينها التهديدات المحدقة بالطيران". وأضاف "لم يتم في أي وقت من الأوقات التطرق الى أساليب المخابرات أو مصادرها".

من جهتها قالت دينا #باول نائبة مستشار الأمن القومي للاستراتيجية التي حضرت الاجتماع ايضا "إن هذه القصة خاطئة، وان الرئيس ناقش فقط التهديدات المشتركة التى تواجهها الدولتان".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس #تيلرسون إن الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب لم يتحدث عن "مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية" خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي #لافروف.

وأضاف تيلرسون في بيان " خلال اجتماع الرئيس ترمب مع وزير الخارجية لافروف جرت مناقشة سلسلة واسعة من الموضوعات من بينها التهديدات والجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. خلال ذلك النقاش تمت مناقشة طبيعة التهديدات المحددة لكن لم يتم التحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية".

وكانت صحيفة #الواشنطن_بوست ذكرت نقلا عن #مسؤولين #أمريكيين سابقين وحاليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.



وقالت الصحيفة إن المعلومات التي نقلها ترمب لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك جاءت عبر شريك للولايات المتحدة ومن خلال ترتيبات دقيقة لتبادل المعلومات المخابراتية.



وذكرت الصحيفة أن الشريك لم يعط لواشنطن الإذن بنقل المعلومات إلى موسكو منوهة إلى أن قرار ترمب القيام بذلك يعرض للخطر مسألة التعاون من حليف مطلع على العمل الداخلي لتنظيم #داعش .



وقال المسؤولون للصحيفة إن ترمب خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك خرج عن النص وبدأ في وصف تفاصيل عن خطر يمثله تنظيم داعش يتعلق باستخدام أجهزة اللاب توب على متن الطائرات.



وجاء اجتماع ترمب مع لافروف وكيسلياك في البيت الأبيض بعد يوم من إقالته لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي كان يقود تحقيق للوكالة في صلات محتملة بين حملة ترامب للرئاسة وموسكو.