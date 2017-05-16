روسيا تنفي: لم نتلق معلومات سرية من ترمب

قالت وكالة #إنترفاكس_الروسية للأنباء إن #وزارة_الخارجية نفت اليوم الثلاثاء تقارير أشاعت أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب كشف عن #معلومات_سرية للغاية عن عملية مزمعة ضد #تنظيم_داعش لوزير الخارجية الروسي سيرغي# لافروف.

وكان #البيت_الأبيض، قد أكد الاثنين أن #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب لم يتحدث أبدا عن "أساليب #الاستخبارات أو مصادرها" خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف في المكتب البيضوي.

وجاء النفي بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" مقالا أشارت فيه إلى أن ترمب كشف عن "معلومات سرية للغاية"، وقال مستشار الأمن القومي هربرت #ريموند ماكماستر إنّ ترمب ولافروف "استعرضا التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية، ومن بينها التهديدات المحدقة بالطيران". وأضاف "لم يتم في أي وقت من الأوقات التطرق الى أساليب المخابرات أو مصادرها".

من جهتها قالت دينا #باول نائبة مستشار الأمن القومي للاستراتيجية التي حضرت الاجتماع أيضا "إن هذه القصة خاطئة، وإن الرئيس ناقش فقط التهديدات المشتركة التي تواجهها الدولتان".

فيما صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان له "خلال اجتماع الرئيس ترمب مع وزير الخارجية لافروف جرت مناقشة سلسلة واسعة من الموضوعات من بينها التهديدات والجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. خلال ذلك النقاش تمت مناقشة طبيعة التهديدات المحددة لكن لم يتم التحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية".