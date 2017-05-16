كلينتون تريد السير "إلى الأمام معا" برفقة 66 مليونا

أطلقت المرشحة الخاسرة في انتخابات #الرئاسة_الأميركية #هيلاري_كلينتون الاثنين منظمة #إلى_الأمام_معا التي ستدعم الالتزام السياسي والمقاومة في وجه الرئيس دونالد ترمب.

وكتبت #كلينتون على "تويتر": "في الأشهر الأخيرة، فكرت، قضيت وقتا مع العائلة، ونعم، لقد مشيت في الغابة".

The last few months, I've been reflecting, spending time with family—and, yes, taking walks in the woods. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 15, 2017

وأضافت: "نُطلق "إلى الأمام معا" Onward Together لتشجيع الأشخاص على المشاركة، على تنظيم أنفسهم، وحتى على أن يكونوا مرشحين".

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 15, 2017

وعلى الموقع الإلكتروني للمنظمة، إضافةً إلى وجود دعوة لجمع التبرعات، نُشرت رسالة تحدثت عن الأهداف وعن "66 مليون" صوت حصلت عليها #هيلاري كلينتون في مواجهة #ترمب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (وقد حصلت في الواقع على 65.8 مليون صوت).

وجاء في الرسالة: "خلال الأشهر الأخيرة، رأينا ما هو ممكن عندما يجتمع الناس من أجل مقاومة المضايقات والكراهية والانقسامات، ومن أجل الدفاع عن #أميركا أكثر عدلا وجامعة بشكل أكبر". ودعت المواطنين إلى التعبئة في "2017 و2018 و2020 وأبعد من ذلك".

وفي مجموعة من التغريدات، حيّت كلينتون عمل العديد من المنظمات التي تكافح التمييز أو تساعد #ديمقراطيين على الترشح الى الانتخابات.

وستُجرى الانتخابات الأميركية المقبلة في العام 2020.