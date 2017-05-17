أميركا.. الحظر الإلكتروني قد يتسع عالمياً

أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أنّ قرار #السلطات_الأميركية حظر أجهزة الكمبيوتر في مقصورة الركاب على متن الطائرات لن يشمل "على الأرجح" أوروبا فقط، بل سيتم توسيعه ليشمل رحلات آتية من مناطق أخرى من #العالم.

ففي آذار/مارس، أعلنت #الولايات_المتحدة حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب على متن الرحلات الجوية المباشرة الآتية من تركيا ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب وقطر والأردن، متحدثةً عن خطر وقوع اعتداءات "إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية ديفيد لابان الثلاثاء "من المرجح أنّ القيود التي وُضعت في آذار/مارس ستمتد لتشمل مناطق أخرى".

وأضاف "لكن (لن يشمل ذلك) أوروبا فقط، بل مناطق إضافية"، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وتصل مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء إلى #بروكسل لإجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح لابان أنّ هذه المحادثات ستتركز على "حجم ونطاق" هذا الحظر والآثار المترتبة عليه.

فالحظر الأميركي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة قد يُثير فوضى في المطارات الأوروبية، مع أكثر من 3250 رحلة أسبوعية متوقعة هذا الصيف بين بلدان #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة.

ودافع لابان عن إمكان فرض هذا الحظر، معتبراً أنّ على السلطات متابعة الطبيعة المتغيّرة للتهديدات الإرهابية.