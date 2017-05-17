ترمب: الظلم اللاحق بي لم يتعرض له أي سياسي من قبل

عبر #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، اليوم الأربعاء، عن غضبه إزاء المشكلات السياسية التي يواجهها، قائلاً إن الظلم اللاحق به لم يشهده رئيس أميركي على مر التاريخ.

وحض ترمب، في مستهل كلمته في أكاديمية حرس السواحل الأميركيين، الخريجين على الاقتداء به قائلاً: "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا. لا تستسلموا أبدا. وستجري الأمور بخير".

وأضاف "لم يعامل أي سياسي في التاريخ، وأقولها بثقة كبيرة، بمثل هذه الطريقة السيئة أو (يتعرض لمثل) هذا الظلم. لا يمكن أن تدعوهم يحبطون عزيمتكم".

وأعلنت لجنة الاستخبارات في #مجلس_الشيوخ، الأربعاء، أنها طلبت من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الإدلاء بشهادته.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الثلاثاء نقلاً عن مصادر مقربة من كومي أن ترمب طلب منه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي التخلي عن تحقيق جار حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر لم تحددها أن ترمب أبلغ وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف معلومات استخباراتية سرية للغاية حول تهديد مصدره تنظيم #داعش.