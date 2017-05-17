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أميركا.. إعادة فتح البيت الأبيض بعد محاولة تسلل

المصدر: العربية.نت، رويترز
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أعلن #جهاز_الخدمة_السرية_الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنه ألغى حالة الإغلاق بـ #البيت_الأبيض بعدما حاول شخص القفز من على حاجز قرب سوره.

وقال الجهاز على حسابه الرسمي على تويتر إن الشخص قيد الاحتجاز حالياً.

وجرى تشديد #الأمن تأهباً لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، في وقت سابق الثلاثاء، بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض. وغادر أردوغان قبل الإغلاق.

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