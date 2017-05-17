أميركا.. إعادة فتح البيت الأبيض بعد محاولة تسلل

أعلن #جهاز_الخدمة_السرية_الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنه ألغى حالة الإغلاق بـ #البيت_الأبيض بعدما حاول شخص القفز من على حاجز قرب سوره.



وقال الجهاز على حسابه الرسمي على تويتر إن الشخص قيد الاحتجاز حالياً.



وجرى تشديد #الأمن تأهباً لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، في وقت سابق الثلاثاء، بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض. وغادر أردوغان قبل الإغلاق.