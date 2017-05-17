محمد بن زايد يبحث مع تيلرسون تعزيز التعاون بعدة مجالات

التقى #ولي_عهد_أبوظبي، #محمد_بن_زايد، خلال زيارته لواشنطن، وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في #واشنطن، بحضور كبار مسؤولي البلدين.

وقد وقعت #الولايات_المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتفاقا جديدا للتعاون الدفاعي قالت بشأنه وزارة الدفاع الأميركية، إنه يحل محل اتفاق العام 1994 وسيتيح للجيش الأميركي القدرة على الاستجابة بسلاسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول الإمارات العربية المتحدة عند الضرورة، حسب #البنتاغون.

وبحث محمد بن زايد مع #تيليرسون التعاون بين البلدين وسبل تطويره وتنميته، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي استعراض "المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبشكل خاص الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة من بينها سوريا واليمن وليبيا وأهم الأفكار والحلول الدبلوماسية المطروحة لهذه الأزمات ورؤية البلدين إزاء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتقوض أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

وتطرق الحديث إلى "جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتناول اللقاء "أوجه الشراكة القائمة بين دولة #الإمارات والولايات المتحدة والتزامهما بتكثيف جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وأهمية بلورة تدابير دبلوماسية موسعة لمواجهة التدخلات الإقليمية العدوانية في شؤون دول المنطقة فضلاً عن تشجيعهما بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام في كل من ليبيا واليمن وسوريا".

من جهة أخرى، التقى الشيخ محمد بن زايد بعدد من قادة وأعضاء #الكونغرس الأميركي.

وكان ولي عهد #أبوظبي قد وصل إلى واشنطن أمس، والتقى في #البيت_الأبيض، الرئيس الأميركي دونالد #ترمب. وتباحث الرجلان ملفات التعاون الثنائية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.