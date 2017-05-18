بالفيديو.. لحظة القبض على سائق "تايمز سكوير"

‏‏ألقت الشرطة الأميركية القبض على منفذ عملية الدهس في تايمز سكوير في نيويورك. وأكد مراسل "العربية"، نقلاً عن الشرطة الأميركية، أن سائق السيارة سُجن مرتين، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

وأضاف أن الشرطة أكدت أن حادثة الدهس في #تايمز_سكوير لا علاقة لها بالإرهاب.

وأظهرت صور أولية السيارة التي دهست المارة في تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة.

ودهست سيارة مسرعة، الخميس، عدداً من المارة في ميدان #تايمز_سكوير بمدينة #نيويورك الأميركية، ما أسفر عن سقوط قتيل و19جريحاً على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن عدد المصابين بلغ 19. فيما ذكر شهود أن الحادث خلف قتيلاً واحداً.

وأصدرت شرطة نيويورك بياناً على موقع "تويتر" أشارت فيه إلى وقوع الحادث، ولكنها لم تشر إلى هجوم إرهابي.

وأكدت تقارير إلقاء القبض على سائق السيارة، مرتكب عملية #الدهس، والذي كان يقود تحت تأثير الكحول.

وقال شهود إن سلوك السائق يؤكد أن الدهس كان عملية "متعمدة"، حيث قاد المهاجم السيارة عكس السير.

وأظهرت صور السيارة المستخدمة في الهجوم وهي سيارة صغيرة ليست رباعية الدفع أو شاحنة، مثلما حدث في عمليات دهس مماثلة في #بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا.