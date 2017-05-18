تكليف مسؤول سابق بالتحقيق في تدخل روسي بانتخابات أميركا

كلّفت #وزارة_العدل_الأميركية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق #روبرت_مولر، بالإشراف على سير التحقيقات حول الادعاءات حول تدخل #روسيا في #الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ونقل بيان صادر عن الوزارة، مساء الأربعاء، تصريحات لمساعد وزير العدل رود روزنستين، قال فيها إنّ "مولر عُيّن محققًا خاصًا، في مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والقضايا المرتبطة بها".

وأضاف روزنستين أنّ "قرار تعيين مولر محققاً لا يعني وقوع هذا الأمر (مسألة تدخل روسيا) بشكل قطعي، أو وجود أدلة دامغة حوله، إنما لطمأنة الرأي العام، وتسليم هذا الملف لشخص مستقل نوعاً ما عن تسلسل سير التحقيقات".

وتابع: "أثق بحيادية واستقلالية العاملين في وزارة العدل، لكن علينا أن نعيّن شخصاً يكون محط ثقة الشارع الأميركي بأكمله، وبذلك تكون نتائج التحقيقات مطمئنة للجميع".

وأكّد روزنستين أنّ وزارته "ستوفر لمولر كل احتياجاته والمصادر التي يمكن أن يستفيد منها خلال التحقيق".

وتأتي هذه الخطوة عقب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، #جيمس_كومي، في 9 مايو/أيار الجاري، أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب مع روسيا.

