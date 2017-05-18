مسؤول: ترمب سيشجع دول الخليج على تشكيل "ناتو عربي"

أعلن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أن الرئيس سيستغل زيارته للسعودية لتشجيع دول #الخليج على تشكيل قوة بالشرق الأوسط على غرار #حلف_الأطلسي.

وتركز مهام الهيكل الأمني الجديد في محاربة #الإرهاب و #التطرف، والرد على التهديدات الإيرانية، فضلاً عن معالجة المشكلات الأمنية الطارئة في المنطقة.

ويُنتظر أن يكشف ترمب، الذي يزور #السعودية في جولة تاريخية، تفاصيل هذه الفكرة، خلال اللقاءات التي سيعقدها في #الرياض، مع القادة العرب والمسلمين، يتقدمهم #الملك_سلمان_بن_عبد_العزيز.

وتعدّ السعودية بحسب الرؤية الأميركية، شريكا موثوقا به ولها ثقل ديني ودبلوماسي كبير، مما يمكنها من إنجاح فكرة "الناتو العربي"، الذي ينتظر أن يضم دولا عربية عدة، بينها السعودية و #الإمارات و #مصر و #الأردن.

من جهة أخرى، قال المسؤول إن ترمب لا يعتزم استغلال زيارته لـ #إسرائيل لإعلان نقل السفارة الأميركية للقدس.

كما أضاف أن إدارة ترمب لا تريد تعقيد مساعي إنعاش محادثات السلام بين الإسرائيليين و #الفلسطينيين بإعلان نقل السفارة.

وكان نائب الرئيس الأميركي، #مايك_بنس، قد أحيا، في آذار/مارس الماضي، الحديث مجدداً بشأن احتمال #نقل_السفارة_الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى #القدس. وقال بنس إن #ترمب "يدرس الأمر بجدية".

وتحدث فريق ترمب مراراً إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس، لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل فيما يبدو منذ أن تولى ترمب السلطة.