ترمب: التحقيق سيؤكد عدم وجود أي تواطؤ مع روسيا

عبّر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأربعاء، عن الأمل في أن يتم الانتهاء "سريعاً" من التحقيق بشأن احتمال وجود تواطؤ بين روسيا ومقربين منه.

وقال ترمب في بيان" "كما قلت مرارا، فإن تحقيقاً شاملاً سيؤكد ما نعرفه بالفعل: ليس هناك أي تواطؤ بين فريق حملتي وبين جهة أجنبية".

وكانت #وزارة_العدل_الأميركية، قد عيّنت، الأربعاء، المدير السابق لـ #مكتب_التحقيقات_الفدرالي، روبرت مولر، محققاً خاصاً مهمته إجراء تحقيق في مسألة تدخل #روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016، في تطور يأتي في غمرة الاتهامات الموجهة لترمب بالسعي لإعاقة هذا التحقيق.

وقال مساعد وزير العدل، رود روزنشتاين، في بيان أعلن فيه تعيين مولر في هذا المنصب، إن "قراري لا يعني أن هناك جرائم ارتكبت أو أن هناك ملاحقات يجب أن تتم"، مشدداً على أنه "نظراً إلى فرادة الظروف الراهنة فإن المصلحة العامة تقتضي مني أن أضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية تجاه هرمية السلطة الاعتيادية".