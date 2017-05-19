قبيل زيارة ترمب.. البيت الأبيض يوجه ضربة لإسرائيل

أبدت #إسرائيل، اليوم الجمعة، امتعاضها من نشر البيت الأبيض، خارطة للدولة لا تشمل #الأراضي_العربية_المحتلة عام 1967.

ونشر #البيت_الأبيض عبر حسابه على "تويتر"، فيديو قصيراً يظهر الدول التي ستشملها الجولة الخارجية المرتقبة للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

ويُظهر الفيديو خارطة إسرائيل بصفتها إحدى الدول التي ستشملها الجولة، ولكن بعد شطب الأراضي العربية المحتلة عام 1967 منها بما فيها الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ورسمياً، لا تعترف الولايات المتحدة، بالتغييرات الناتجة عن حرب 1967 بما في ذلك ضم إسرائيل للقدس الشرقية و #مرتفعات_الجولان السورية.

وفي هذا الصدد، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة عبر حسابها رداً على تغريدة البيت الأبيض، بفيديو قصير بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".

وخلت تغريدة الوزارة من أي انتقاد مباشر لواشنطن، مكتفية بالقول "أصدقاؤنا في البيت الأبيض، نحن أيضا سعداء بالزيارة القادمة لرئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل".

من جانبها، عقّبت وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد على الخارطة، بالقول "آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة".

ونقلت عنها صحيفة " #يديعوت_أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني قولها، في ندوة بمدينة رامات غان (وسط): "لم يتم انتخابنا لكي نبقي المقاعد دافئة وإنما لتطبيق سياسة واضحة بالتأكد من عدم قيام دولة فلسطينية".

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الخارطة بأنها "الأخيرة في سلسلة الحوادث التي تشوب الزيارة الأولى لترمب إلى إسرائيل".

وأضافت أن "الخارطة تستثني #القدس_الشرقية و #مرتفعات_الجولان، و #الضفة_الغربية، بما فيها المنطقة (ج)، حيث تتواجد جميع المستوطنات الإسرائيلية".

بدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري المستقل، إن "الخارطة تظهر إسرائيل بدون خطوط الهدنة لما قبل 1967".

وترفض إسرائيل الانسحاب إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وتصر على اعتبار القدس الشرقية جزءا من عاصمتها المستقبلية.

ويصل الرئيس الأميركي ترمب إلى إسرائيل، الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين الإسرائيليين، قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى بيت لحم في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.