ترمب فى الرياض.. فما الوجهات الأولى لـ19 رئيساً سبقوه؟

بعد 119 يوماً من وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، وصل الرئيس #ترمب اليوم السبت إلى #الرياض في أول زيارة خارجية له.
واختار #ترمب، السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى على خلاف جميع الرؤساء في تاريخ #الولايات_المتحدة.
وكانت أول رحلة رئاسية دولية، هي زيارة تيودور روزفلت إلى #بنما عام 1906، والتي أشارت إلى حقبة جديدة في كيفية قيام #الولايات_المتحدة الأميركية بعلاقات دبلوماسية مع دول أخرى.
وأدى تغيير تكنولوجيات النقل دوراً في تغير أنماط السفر الرئاسي أيضاً، عندما سافر #ويلسون إلى #أوروبا في 1919، على متن الباخرة #جورج_واشنطن في الرحلة التي استغرقت تسعة أيام.
وبعد أربعين عاماً، قام دوايت #آيزنهاور بالرحلة نفسها التي استغرقت 9 أيام، إذ مكّنت الطائرات النفاثة الرؤساء الأميركيين من السفر في العالم بطرق كان من الممكن أن تكون غير عملية، إذ لم يكن من الممكن تصورها من قبل.
كما أن ترمب أول رئيس أميركي منذ #جيمي_كارتر لم تكن أول وجهة أجنبية له المكسيك أو كندا، حيث زار كارتر #المملكة_المتحدة في مايو 1977.
الزيارات الأميركية الرئاسية الأولى:
السعودية: 2017 دونالد ترمب
كندا: 2009 باراك أوباما
المكسيك: 2001 جورج بوش الابن
كندا: 1993 بيل كلينتون
كندا: 1989 جورج بوش الأب
المكسيك: 1981 رونالد ريغن
المملكة المتحدة: 1977 جيمي كارتر
المكسيك: 1974 جيرالد فورد
بلجيكا: 1969 ريتشارد نيكسون
كندا: 1964 ليندن بي جونسون
كندا: 1961 جون إف كيندي
جمهورية كوريا: 1952 دوايت آيزنهاور
بلجيكا: 1945 هاري إس ترومان
المملكة المتحدة: 1933 فرانكلين دي روزفلت
دولة الهندوراس: 1928 هيربرت سي هوبر
كوبا: 1928 كالفن كوليج
بنما: 1920 وورن هاردينج
المملكة المتحدة: 1912 وودرو ويلسون
بنما: 1909 ويليام هاورد تافت
بنما: 1906 ثيودور روزفلت.