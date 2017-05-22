ترمب يلتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، جولته الشرق أوسطية، ويواصل أيضا بعث رسائله لإيران.

وأكد ترمب بعيد وصوله إلى #تل_أبيب أن واشنطن لن تسمح على الإطلاق لطهران بامتلاك #السلاح_النووي، ودعا #إيران للتوقف عن دعم #الإرهاب.

وقال ترمب: "لا يمكن السماح على الإطلاق لإيران بامتلاك السلاح النووي".

كما حثّ الرئيس الأميركي أيضاً زعماء المنطقة على العمل الجماعي لمحاربة التطرف والإرهاب.

وتابع ترمب قائلاً: "أمامنا فرصة نادرة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة ولشعبها وهزيمة الإرهاب، وخلق مستقبل من الوئام والازدهار والسلام. وذلك عن طريق العمل معا فقط لا توجد طريقة أخرى.

من ناحية أخرى، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي ملتزماً بالقيام بجهد شخصي لبعث #عملية_السلام، شرط إبداء طرفي الصراع رغبتهم بذلك، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون.

كما تحدّث الوزير الأميركي عن لقاء ثلاثي أميركي إسرائيلي فلسطيني لبحث عملية السلام على أن يحدد موعده لاحقاً.