ترمب من بيت لحم: السلام قادم ونحتاج العزيمة لتحقيقه

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، في مدينة بيت لحم الفلسطينية، بالقيام بكل ما بوسعه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "ندعو من بيت لحم لمستقبل آمن، فلابد من قدوم السلام ونحتاج العزيمة لتحقيقه".

وأضاف "أنا ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنوي القيام بكل ما بوسعي لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف".

وتابع "سأعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع عباس".

وتحدث ترمب عن القمم الثلاث في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقال "اجتماع الرياض كان تاريخياً والملك سلمان شديد الحكمة".

وأضاف "نتائج مرجوة وعظيمة في قمة الرياض".

وشدد ترمب من بيت لحم على أن خيار أميركا هو تقديم المساعدة، لتوفير مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين والشرق الأوسط كاملاً.

عباس: مشكلتنا مع الاحتلال وليست مع الدين اليهودي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "نتمنى عقد صفقة سلام تاريخية مع إسرائيل"، كما شدد على مواصلة العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم.

وقال عباس لترمب "بالأمس خلال زيارتكم التاريخية للقدس الشرقية المحتلة، رأيتم أن الصراع ليس بين الأديان بل نحرص على فتح باب الحوار مع الجميع، مشكلتنا هي الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف إسرائيل بدولتنا"، مؤكداً "أن مشكلتنا ليست مع الدين اليهودي وإنما مع الاحتلال".

وقال من بيت لحم "أتمنى أن يسجل التاريخ أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هو الذي حقق السلام للفلسطينيين".

إلى ذلك، أضاف أن حل الدولتين على أساس 67، والقرارات الشرعية الدولية هو ما يمهد الطريق لتطبيق مبادرة السلام العربية.

وأكد عباس أن محادثاتنا تبعث أملاً إلى إمكانية تحقيق سلام عادل.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله مفتاح السلام في العالم.

وقال: "أشيد بأهمية القمة العربية الإسلامية الأميركية، وما توصلت إليه من مقررات".

كما تطرق عباس إلى مسألة إضراب الأسرى عن الطعام، ومطالبهم العادلة التي دعا إسرائيل إلى الاستجابة لها.

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ترمب: من بيت لحم السلام قادم

من جانبه قال ترمب "ندعو من بيت لحم لمستقبل آمن، لا بد من قدوم السلام ونحتاج العزيمة لتحقيقه".

وأضاف "سأعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع "سأعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع عباس".

وتحدث ترمب عن القمم الثلاث في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقال "اجتماع الرياض كان تاريخياً والملك سلمان شديد الحكمة".

وأضاف "نتائج مرجوة وعظيمة في قمة الرياض".

وشدد ترمب من بيت لحم على أن خيار أميركا هو تقديم المساعدة، لتوفير مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين والشرق الأوسط كاملاً.

ترمب يصل بسيارة ليموزين قادماً من القدس

هذا.. ووصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الثلاثاء إلى مدينة #بيت_لحم في الضفة الغربية، لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية للبحث عن سبل لإحياء جهود عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووصل ترمب إلى القصر الرئاسي في بيت لحم في سيارة ليموزين قادماً من مدينة القدس.

وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني الذي شارك في مراسم استقبال، تم فيها عزف النشيدين الوطنيين الأميركي والفلسطيني.

وأكد ترمب في مؤتمر صحافي، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، أن تحقيق الأمن في المنطقة سيحقق أمناً للولايات المتحدة والعالم أجمع، وهو يشمل جهوداً مجددة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق بين الطرفين في نهاية الأمر.