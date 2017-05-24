ترمب يعد بـ 300 مليون دولار لمكافحة المجاعة

وعد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأربعاء #البابا_فرنسيس خلال لقائهما في #الفاتيكان بمكافحة #المجاعة وتخصيص 300 مليون دولار لتحقيق هذه الغاية.

وقال المكتب الإعلامي للبيت الأبيض في بيان "جدد الرئيس تعهد الولايات المتحدة #مكافحة المجاعة".

وأضاف البيان "كما أبلغنا الفاتيكان تفتخر الولايات المتحدة بأن تعلن تخصيص أكثر من 300 مليون دولار لمكافحة المجاعة، خصوصا في #اليمن و #السودان و #الصومال و #نيجيريا " دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يعيش أكثر من 20 مليون شخص في مناطق يضربها الجفاف في نيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن، يعانون من الجوع أو قد يواجهون مجاعة فيما يبدو أنها "أسوأ أزمة شهدناها منذ خمسين عاما".

وفي نيجيريا، نجح برنامج الأغذية في إيصال القليل من المساعدات لـ1,2 مليون شخص لكنه بحاجة ماسة إلى الأموال. وهناك 600 ألف شخص مهددون لكن يصعب الوصول إليهم قرب الحدود مع النيجر وتشاد بسبب النزاع الدائر.

ولإبعاد شبح المجاعة عن نيجيريا، يحتاج برنامج الأغذية إلى 230 مليون دولار من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر.

وفي جنيف، أعلنت الأمم المتحدة قبل 10 أيام بأن مساهمة بـ1,4 مليار دولار لأزمة هذا العام لمساعدة 1,8 مليون لاجئ فروا من الحرب والمجاعة في جنوب السودان.