تيلرسون: ترمب يرى ضرورة انضمام الناتو للتحالف ضد داعش

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، إن الرئيس دونالد #ترمب يعتقد أن من المهم أن ينضم #حلف_شمال_الأطلسي #الناتو لتحالف دولي يحارب تنظيم #داعش، وأنه يدعم الضمانات الأمنية المتبادلة مع الحلف.

وأضاف تيلرسون أن ترمب سيكون حازما عندما يجتمع مع الحلفاء في حلف الأطلسي للمرة الأولى الخميس، مطالبا إياهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وأبلغ تيلرسون الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بأن ترمب يريد من أعضاء الحلف أن يفوا بالتزاماتهم "في إطار تقاسم الأعباء".

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ظهر الأربعاء إلى #بروكسل في أول زيارة يقوم بها إلى مقر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الذي يأمل قادته في تبدد الخلافات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" عند الساعة 16,15 (14,15 ت غ) في قاعدة ميلسبروك العسكرية قادمة من روما حيث التقى ترمب البابا فرنسيس.

ويستقبل ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الرئيس الأميركي قبل عقد اجتماع عمل مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال.