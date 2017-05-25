أول لقاء يجمع ترمب وماكرون في بروكسل

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الخميس، نظيره الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، في السفارة الأميركية في #بروكسل في أول لقاء بينهما، على غداء عمل قبل بدء قمة #حلف_شمال_الأطلسي، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت السيدة الأميركية الأولى، #ميلانيا_ترمب، في استقبال الرئيس الفرنسي، الذي لم تحضر زوجته بريجيت، على مدخل السفارة.

وسيتناول اللقاء، الذي يرتقب أن يستمر قرابة ساعة، قمتي الأطلسي و #مجموعة_السبع التي تبدأ الخميس في #إيطاليا والأزمات في #سوريا و #أوكرانيا ومسألة #كوريا_الشمالية إلى جانب ملفي الاقتصاد والمناخ.

وبالنظر إلى المدة القصيرة نسبياً التي سيستمر فيها الاجتماع الذي يقام في صالة طعام داخل السفارة مستوحاة من الطراز الياباني، أشار قصر الإليزيه الأربعاء إلى أنه يحضر للقاء "مباشر جداً" و"موجز" بين الرئيسين.

وقال المصدر: "سنحاول تحقيق تقدم في ملف المناخ".

وسيخطو ايمانويل ماكرون، الذي انتخب في الثامن من أيار/مايو وتسلم مهامه في الـ14 منه، خطواته الأولى على الساحة الدبلوماسية الدولية من خلال هذا الاجتماع وقمة حلف شمال الأطلسي التي ستتبعه.

كما سيتوجه الجمعة إلى تاورمينا في إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع. أما الاثنين، فسيستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، في أجواء ملكية بفرساي قرب باريس، في اختبار دبلوماسي رئيسي قبل قمة مجموعة العشرين المتوقع عقدها في ألمانيا مطلع تموز/يوليو.

وكان ترمب بين أوائل المهنئين له بفوزه "الكبير" في الانتخابات.