شاهد.. ماذا قال ترمب عن الملك سلمان؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الملك السعودي #سلمان_بن_عبد_العزيز رجل حكيم يسعى لتحقيق إنجازات.

وأكد #ترمب بمؤتمر صحفي في بروكسل لقادة حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس بضرورة وقف الإرهاب حتى لا نرى الفظائع كما حدث في #مانشستر لأن هذا الهجوم يؤكد على عمق الشر الذي نواجهه، مطالباً حلف الناتو بضرورة أن يركز أكثر على محاربة الإرهاب.

واتهم ترمب أعضاء الحلف الذين ينفقون مبالغ منخفضة بأنهم يدينون لحلف شمال الأطلسي "بمبالغ ضخمة".

وأضاف ترمب بعد أن أزال الستار عن نصب تذكاري لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن في مقر الحلف "لن نتراجع أبدا عن تصميمنا على هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والرخاء والسلام الدائم".

وقال "الإرهاب يجب أن يتوقف وإلا سيستمر الرعب الذي شاهدتموه في مانشستر وأماكن أخرى عديدة للأبد" في إشارة لتفجير انتحاري وقع يوم الاثنين في شمال إنجلترا وقتل 22 شخصا.

ووصل ترمب مساء الأربعاء، إلى بروكسل واستقبله توسك في مبنى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث رفعت الأعلام الأميركية إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في المقر الجديد للاتحاد الأوروبي "أوروبا" في بروكسل في نفس اليوم الذي سيحضر فيه ترمب قمة #حلف_شمال_الأطلسي في العاصمة البلجيكية أيضاً.

وسينضم إليهم لاحقاً رئيس #البرلمان_الأوروبي انتونيو تاجاني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغيريني.