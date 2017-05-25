تباين في مواقف ترمب وأوروبا حول روسيا والتجارة والمناخ

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، بعد محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن هناك اختلافاً فيما يبدو في مواقف الاتحاد الأوروبي وترمب من التعامل مع روسيا، وتغير المناخ والتجارة العالمية.

وأضاف في بيان أذاعه التلفزيون أنه اتفق مع #ترمب بشأن مكافحة عنف المتطرفين والعلاقات مع أوكرانيا.

وقال توسك في بروكسل بعد أن التقى مع ترمب لمدة ساعة بحضور رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، "ناقشنا السياسة الخارجية والأمن والمناخ والعلاقات التجارية".

وأضاف "أشعر أننا اتفقنا في كثير من المجالات وقبل كل شيء مكافحة الإرهاب".

وقال "لكن بعض المسائل لا تزال مفتوحة مثل المناخ والتجارة، وأنا لست متأكداً بنسبة مئة في المئة أن بإمكاننا اليوم، أقصد السيد الرئيس وأنا، القول إن لدينا موقفاً مشتركاً أو رأياً مشتركاً فيما يتعلق بروسيا، رغم أننا اتفقنا على ما يبدو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".

وكان رئيسا #المجلس_الأوروبي و #المفوضية_الأوروبية دونالد #توسك وجان كلود #يونكر، اليوم الخميس، قد استقبلا الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في بروكسل، في لقائه الأول مع مسؤولي #الاتحاد_الأوروبي.

ووصل ترمب مساء الأربعاء إلى بروكسل واستقبله توسك في مبنى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث رفعت الأعلام الأميركية إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في المقر الجديد للاتحاد الأوروبي "أوروبا" في بروكسل في نفس اليوم الذي سيحضر فيه ترمب قمة #حلف_شمال_الأطلسي في العاصمة البلجيكية أيضاً.

وسينضم إليهم لاحقاً رئيس #البرلمان_الأوروبي انتونيو تاجاني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغيريني.

وكان ترمب أثار استياء قادة الاتحاد الأوروبي السنة الماضية في خضم حملة الانتخابات الأميركية، حين توقع أن دولاً أخرى "ستغادر" الاتحاد بعد تصويت #بريطانيا لصالح الخروج من صفوفه في يونيو/حزيران.

وترمب الذي يقوم منذ الأحد بأول جولة خارجية له سيشارك لاحقاً في لقاء مع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.