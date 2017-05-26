بالأرقام..كم فيزا أصدرت أميركا لسوريين وعراقيين بأبريل؟

أظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" لبيانات حكومية أولية صدرت يوم الخميس أن #الولايات_المتحدة أصدرت في أبريل/نيسان الماضي تأشيرات لمواطني 7 دول يشملها قرار حظر السفر المؤقت، الذي اتخذه الرئيس دونالد #ترمب أقل بنسبة 50% عن المتوسط الشهري العام الماضي.

وكان العدد الإجمالي للتأشيرات الأميركية لغير #المهاجرين، التي أصدرتها الولايات المتحدة لأشخاص من كل الدول أقل بنسبة 15% في أبريل/نيسان عن المتوسط الشهري في 2016.

وتظهر بيانات أبريل/نيسان استمرار التوجه الذي كشفت عنه البيانات الخاصة بشهر مارس/آذار، والتي أصدرتها وزارة الخارجية الشهر الماضي. وأظهرت تلك البيانات أن مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة يشملها الحظر، وهي #إيران و #ليبيا و #الصومال و #السودان و #سوريا و #اليمن، بالإضافة لـ #العراق التي رفعت #واشنطن الحظر عنه، حصلوا على تأشيرات للزيارة أقل بنسبة 40% في مارس/آذار عن المتوسط الشهري العام الماضي.

وعرقلت المحاكم أمر #حظر_السفر الذي أصدرته #إدارة_ترمب.

وحصل مواطنو الدول السبع على نحو 2800 #تأشيرة لغير المهاجرين في أبريل/نيسان 2017 مقارنة مع متوسط شهري خلال العام المالي 2016 بلغ نحو 5700 وأكثر من ستة آلاف في المتوسط الشهري لعامي 2015 و2014. وبيانات الأعوام السابقة متاحة للعام المالي بأكمله وليس لكل شهر على حدة.

وكشفت وزارة #الخارجية_الأميركية عن البيانات التزاماً بأمر من ترمب يطالبها بنشر إحصاءات شهرية لعدد #التأشيرات التي تصدرها حول العالم.

ولم تنشر الوزارة بيانات بشأن عدد طلبات الحصول على تأشيرات لذلك لم يتضح ما إذا كان العدد الأقل من التأشيرات يرجع لزيادة معدل الرفض أو لعوامل أخرى مثل انخفاض عدد المتقدمين أو بطء عملية فحص الطلبات.

وقال وليام كوكس، المتحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية: "الطلب على التأشيرات يحدث بصورة دورية وليس بنفس الوتيرة خلال العام ويتأثر بعوامل عديدة على المستوى المحلي والدولي".

أوامر تنفيذية

وقع ترمب أمراً تنفيذياً في 27 يناير/كانون الثاني يمنع مواطني الدول السبع من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وقال إن #حظر_السفر يستهدف جعل #أميركا أكثر منعة من التعرض لهجمات.

وبعدما عرقلت المحاكم الاتحادية الأمر، استبدلته إدارة ترمب بآخر معدل أسقط العراق من القائمة. وأوقفت المحاكم أيضا أجزاء من الأمر الثاني.

وأمس الخميس، رفضت محكمة استئناف أميركية إعادة العمل بحظر السفر واصفةً إياه بأنه "تمييزي"، مما يمهد الطريق لمواجهة في المحكمة العليا.

وعلى الرغم من انخفاض التأشيرات للدول السبع المستهدفة، مقارنةً بمتوسطات العام الماضي، حصل العراقيون في أبريل/نيسان على 349 تأشيرة لمهاجرين، مقارنةً مع 305 في المتوسط الشهري في 2016.

وحصل السوريون كذلك على مزيد من تأشيرات المهاجرين في أبريل/نيسان بواقع 268 مقارنةً مع 219 وهو المتوسط الشهري للعام الماضي.

وحصلت جميع الدول الأخرى التي يستهدفها #أمر_ترمب على عدد أقل من تأشيرات المهاجرين في أبريل/نيسان عن المتوسط الشهري لعام 2016.