تحذير أميركي من بناء قواعد عسكرية إيرانية في سوريا

حذّر نائبان في #الكونغرس_الأميركي السلطات في بلادهم بشأن نية إيران بناء قواعد عسكرية في سوريا، طالبين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك .

وكتب النائبان #بيتر_روسكام من الحزب الجمهوري #وتيد_دويتش من الحزب الديمقراطي رسالة إلى وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين #جيمس_ماتيس و ريكس #تيلرسون، يحذران فيها من نية #إيران الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق سوريا.

وجاء في رسالة النائبين الأميركيين: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنوي تعزيز قدراتها بهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء قاعدة بحرية وكذلك قواعد عسكرية متعددة بمناطق أخرى في السوريا".

وذكر النائبان في الرسالة التي نشرها النائب بيتر #روسكام على موقعه: "حضور إيران الدائم في سوريا، يضر بمصالح الولايات المتحدة ومن شأنه أن يضعف إمكانية التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في #سوريا ".

وطالب النائبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال قوات ومعدات عسكرية من إيران إلى سوريا عبر الطائرات المدنية والتجارية.

وأضاف بيتر روسكام وتيد دويتش أن على الولايات المتحدة الأميركية مراقبة الطيران المدني الإيراني ومطاردة الخطوط الجوية التي تقدم خدمات لنظام الأسد أو الإرهابيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد أكد في قمة الرياض التي انعقدت يوم الأحد الماضي بحضور العشرات من زعماء الدول العربية والإسلامية أن "إيران مسؤولة عن الإرهاب في سوريا والعراق واليمن".

وتعترف طهران بدعمها المالي والعسكري للنظام السوري منذ اندلاع الثورة ضد بشار الأسد عام 2011، حيث قامت إيران بنقل سلاح وميليشيات طائفية تابعة لها للدفاع عن النظام السوري.