ترمب: سيتم حل "المشكلة" الكورية الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، في تاورمينا (إيطاليا)، أن "المشكلة" الكورية الشمالية "سيتم حلها"، وذلك خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

والتقى ترمب مع آبي قبيل بدء قمة قادة دول #مجموعة_السبع في #صقلية والتي ستتباحث خصوصاً في المسألة الكورية الشمالية، بعد سلسلة تجارب لـ #صواريخ_باليستية، في ما يشكل انتهاكاً لقرارات #الأمم_المتحدة.

وقال ترمب رداً على أسئلة بعض الصحافيين إن #كوريا_الشمالية "مشكلة كبيرة، إنها مشكلة عالمية وستحل في مرحلة ما"، مؤكداً "ستحل، يمكنكم المراهنة على ذلك".

وتجري #الصين ، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ، والولايات المتحدة #مفاوضات منذ أسابيع حول قرار جديد من شأنه أن يضيق الخناق حول كوريا الشمالية، لكن هذه المشاورات لم تتوصل بعد إلى أي قرار.

وأكدت الولايات المتحدة استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ، لكن شرط أن يتخلى النظام الشيوعي عن برامجه النووية والباليستية. وتعول واشنطن على الصين لإقناع حليفها وجارها الكوري وشريكها الاقتصادي الأبرز أيضاً، بالتخلي عن برامجه النووية.