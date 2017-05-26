كوشنر صهر ترمب قيد التحقيق فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا

أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن #جاريد_كوشنر، صهر الرئيس دونالد #ترمب وكبير مستشاريه، هو أحد الأشخاص الذين يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي #أف_بي_آي حالياً باحتمال ضلوعهم في قضية #تدخل_روسيا في #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية.

وبحسب شبكة "إن.بي.سي"، فإن المحققين الفيدراليين "يعتقدون أن #كوشنر لديه معلومات مهمة تتعلق بتحقيقهم"، مشددةً على أن هذا لا يعني أن #زوج_إيفانكا ترمب متهم بارتكاب أي جرم.

أما صحيفة "واشنطن بوست" فقالت من جهتها إن المحققين مهتمون بمعرفة المزيد عن "سلسلة اجتماعات" شارك فيها جاريد كوشنر، إضافةً إلى طبيعة اتصالاته مع #روسيا.

وكوشنر الذي يعتبر مستشاراً أساسياً لترمب في قضايا السياسة الخارجية التقى خصوصاً #السفير_الروسي في #واشنطن #سيرغي_كيسلياك في كانون الأول/ديسمبر ومصرفياً روسياً.

والتحقيق الذي يجريه الـ"أف.بي.آي" تحت إدارة مدع خاص هو، روبرت مولر، يرمي إلى جلاء الحقيقة بشأن ما إذا كان هناك أي "تنسيق" بين أعضاء في الحملة الانتخابية لترمب والحكومة الروسية.