محكمة استئناف ترفض العمل بحظر السفر الذي أعلنه ترمب

رفضت #محكمة استئناف أميركية في #فرجينيا، الخميس، إعادة العمل بالحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد #ترمب على دخول مواطني 6 دول غالبيتها مسلمة في ضربة قانونية أخرى لـ #البيت_الأبيض.

وفي حكم صدر بموافقة 10 قضاة مقابل رفض 3 قال أغلبية القضاة في المحكمة إنهم "غير مقتنعين" بأن #حظر_السفر له علاقة بالأمن القومي، بقدر ما هو "حظر للمسلمين".

كما خلصت المحكمة، بحسب رويترز، إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأميركي.

وكانت المحكمة تراجع حكماً صدر في مارس/آذار من قاضٍ اتحادي في ماريلاند يرفض جزئياً القرار التنفيذي الذي أصدره ترمب في 6 مارس/آذار ويحظر دخول مسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان و#سوريا واليمن لمدة 90 يوماً، بينما تضع #الحكومة قواعد أشد لفحص #تأشيرات_الدخول.