ترمب ينتقد مجدداً "الأخبار كاذبة".. "إنها العدو"

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مجدداً الأحد تقارير إخبارية معتمدة على مصادر مجهولة، ووصفها بأنها مزيفة. وقال إن الكثير من التسريبات التي قيل إنها صادرة من البيت الأبيض هي "أخبار كاذبة، "وذلك في أعقاب نشر تقارير تفيد أن زوج ابنته حاول إقامة قناة اتصال سرية مع #موسكو قبل توليه الرئاسة.

وعاد ترمب للبيت الأبيض بعد جولة استغرقت تسعة أيام، شملت محطات في الشرق الأوسط وأوروبا وانتهت السبت، ليواجه مزيداً من الأسئلة عن اتصالات مزعومة بين صهره جاريد #كوشنر والسفير الروسي لدى واشنطن.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر الأحد "في رأيي الكثير من التسريبات الصادرة من البيت الأبيض أكاذيب مفبركة، من صنع وسائل الإعلام التي تروج لأخبار كاذبة".

وقال ترمب "حين تجدون كلمات مثل "تقول مصادر" في وسائل الإعلام المروجة لأخبار كاذبة ولا تذكر أسماء... فمن المحتمل بقوة أن تلك المصادر لا وجود لها بل اختلقها من يكتبون الأخبار الكاذبة. الأخبار الكاذبة هي العدو!".

ويواجه #البيت_الأبيض تساؤلات متنامية عن صلات بين #روسيا وحملة ترمب الرئاسية التي تخضع لتحقيقات جنائية وتحقيقات في #الكونغرس.

وكانت تقارير إخبارية نشرت فيما كان ترمب في جولته الخارجية وأفادت أن كوشنر، وهو زوج #إيفانكا ترمب، كان له اتصالات مع موسكو في ديسمبر عن فتح قناة اتصال خلفية سرية مع روسيا.