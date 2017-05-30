استقالة مدير اتصالات ترمب وتوقعات بتغيير بطاقم الإعلام

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء استقالة مدير الاتصالات، #مايك_دوبكي، في أول حلقة من سلسلة إجراءات يتوقع أن تهز فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلامي.

وشغل دوبكي المنصب النافذ والبعيد عن الأضواء لمدة ثلاثة أشهر حافلة بالأزمات. وقال مسؤول لوكالة فرانس برس "يمكنني التأكيد بأن دوبكي استقال". وانتشرت الإشاعات منذ عدة أشهر في أروقة الجناح الغربي بالبيت الأبيض بأن #ترمب يستعد لإقالة موظفي العلاقات العامة لديه بشكل جماعي.

ويتحدر معظمهم من مؤسسة #الحزب_الجمهوري التقليدية حيث لم يتأقلموا بالشكل المطلوب مع الرئيس.

ولطالما أعرب ترمب علنا وبشكل خاص عن غضبه حيال سلسلة من العناوين الصحافية التي اعتبرها سيئة وانتقد الإعلاميين وما دأب على وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وخيم فشل الرئيس في تمرير أي قوانين ذات أهمية، والتحديات القانونية التي واجهت مراسيمه التنفيذية والفضيحة القائمة بشأن العلاقات بين دائرة المقربين منه و #روسيا، على إدارته التي لا تزال في بداية مسيرتها.

وألقى ذلك بظلاله على مستقبل المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر وموظفيه.

ورغم أن مدير اتصالات البيت الأبيض يعد شخصية معروفة بشكل أقل من سبايسر، إلا أن الثنائي هما عادة اللاعبين الرئيسيين الذين يحددان الطريقة التي سيتواصل فيها الجناح الغربي -- حيث يقع المكتب البيضاوي -- ويرسمان الأجندة الإعلامية.

وتولى المنصب خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما كبير مستشاريه دان بفايفر.

وقالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن مايك دوبكي مسؤول الاتصالات للرئيس الأميركي دونالد ترمب سيترك منصبه بعد ثلاثة أشهر من دخوله البيت الأبيض.

وقالت كونواي في حديث لفوكس نيوز "أبدى رغبته في مغادرة البيت الأبيض وأوضح تماما أنه سيواصل عمله خلال رحلة الرئيس الدولية" مشيرة إلى جولة ترمب في الشرق الأوسط وأوروبا التي انتهت يوم السبت.

وقال موقع أكسيوس نيوز الذي كان أول من نشر خبر تركه لعمله والذي نسبه إلى مسؤول رفيع المستوى إن دوبكي، وهو صاحب شركة اتصالات عمل في إدارة ترمب في مارس آذار، قدم استقالته يوم 18 مايو أيار لكنه لم يحدد بعد آخر يوم له في العمل.

ويأتي تركه لعمله في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض لإجراء تغييرات للتعامل مع مزاعم تتعلق باتصالات بين روسيا وحملة ترمب الانتخابية تشمل تأسيس "غرفة حرب" لمواجهة الشكوك العديدة والتحقيقات الكثيرة.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية وأشخاص مقربون من ترمب إن الرئيس يعتزم جلب مساعدين جدد إلى البيت الأبيض وإضافة ساسة يتمتعون بالخبرة منهم مدير حملته الانتخابية.

وقد تشمل التغييرات كذلك محامين للتعامل مع التحقيق الخاص بروسيا في إطار جهود للتعامل مع فضيحة هددت بإنهاء فترة رئاسة ترمب.

وقال أكسيوس إن من المتوقع إحداث تغييرات أخرى فيما يتعلق بمكتب الاتصالات بالبيت الأبيض تشمل تقليل عدد الإفادات المصورة لمسؤول الإعلام بالبيت الأبيض شون سبايسر. وأضاف أن ترامب سيتلقى كذلك المزيد من الأسئلة مباشرة من وسائل الإعلام.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء معلقا على التحقيقات الخاصة بروسيا "المسؤولون الروس يضحكون بالتأكيد الآن على الولايات المتحدة وعلى كيف سيطر عذر واه لخسارة الديمقراطيين الانتخابات على الأخبار الكاذبة".

وهونت كونواي في حديثها لفوكس نيوز كذلك من شائعات عن أن سبايسر في طريقه هو الآخر لترك البيت الأبيض. وقالت إنه سيعود للإدلاء بإفادة للصحفيين اليوم الثلاثاء.