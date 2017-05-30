ترمب: سلوك ألمانيا بملفي التجارة والأطلسي"سيئ جدا لنا"

انتقد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، #ألمانيا بسبب العجز التجاري الأميركي الكبير مع #برلين، معتبراً في الوقت نفسه أن عليها تسديد أموال أكثر لحلف #شمال_الأطلسي.

وكتب ترمب: "لدينا عجز تجاري هائل مع ألمانيا، وكذلك إنهم يدفعون أقل مما يجب لحلف شمال الأطلسي و #النفقات_العسكرية. إنه أمر سيئ جدا للولايات المتحدة، وهذا سيتغير".

وأبدت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل أمس الاثنين شكوكها في إمكانية الاعتماد على #الولايات_المتحدة كحليف، مما يجسد الإحباط الأوروبي تجاه ترمب بعد قمم متعاقبة عقدت الأسبوع الماضي. لكنها قالت إنها مؤمنة بأهمية العلاقات عبر الأطلسي.