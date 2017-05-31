أول تجربة أميركية ناجحة لاعتراض صاروخ عابر للقارات

أعلن #الجيش_الأميركي عن إجراء تجربة ناجحة لاعتراض #صاروخ_باليستي عابر للقارات، للمرة الأولى، وسط تصاعد المخاوف من البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي، وفق ما أوضحت وكالة الدفاع الصاروخي.

وقالت الوكالة، التابعة للبنتاغون، في بيان، إن الصاروخ الاعتراضي الذي أطلق من قاعدة سلاح الجو في فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا "اعترض بنجاح هدفه، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق من موقع ريغان للتجارب في جزر مارشال في المحيط الهادئ".

وتعود آخر تجربة على هذا النوع من الصواريخ الاعتراضية إلى العام 2014 وقد تكللت يومها بالنجاح، لكن ثلاث تجارب أخرى سبقتها منيت بالفشل.

وكانت تلك التجارب جميعها على اعتراض صواريخ أبطأ وليست باليستية عابرة للقارات.