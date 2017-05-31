خطط أميركية وخيارات عسكرية لمواجهة ميليشيات إيران

أكد الجنرال، توماس تاسك، نائب قائد العمليات الخاصة الأميركي أن قيادته تقوم الآن بتجارب ومناورات بشأن إيران بطلب من #البنتاغون، وأن مهمة قيادة العمليات الخاصة هو إعطاء خيارات للقيادة العسكرية والسياسية. وشدّد #تاسك في محاضرة بالعاصمة الأميركية على أن هناك الكثير من المعلومات حول تصرفات #النظام_الإيراني، وبالتالي من الممكن توقّع تصرفاته.

شبكات وعملاء إيران

كشف الجنرال تاسك أن من واجب قيادته وضع خطط لكل الاحتمالات، وأن المخططين يركّزون عملهم بشكل خاص ضد شبكات إيران وعملائها، ويعطونها الأولوية بما تحمله من مزايا غير تقليدية للحروب، ووصف دور هذه الشبكات بأنها من صنع إيران وتستعملها إيران كمنطقة عزل بينها وبين القوى الأخرى، مثل القوى الإقليمية والدولية.

أوضح الجنرال الأميركي أن هذه الشبكات تتخطى دول #الشرق_الأوسط وتصل إلى إفريقيا وجنوب أميركا وحتى #أوروبا، وتوقّع أن تتابع إيران تمويل هذه الشبكات ودفعها للعمل لمصلحتها. كشف أيضاً أن الإيرانيين أرسلوا ضباطاً من قواتهم المسلحة إلى #سوريا لمساعدة الحرس الثوري والميليشيات المؤيدة لهم، وكان يشير بذلك إلى أن إيران لا تعطي الأولوية لبناء قواتها المسلحة بقدر ما تريد الاعتماد على شبكات #الميليشيات المؤيدة لها مثل حزب الله اللبناني.

أوضح الجنرال تاسك أيضاً أن الخطط الأميركية بأغلبيتها لا تطرح سيناريو المواجهة المباشرة مع الميليشيات المؤيّدة لإيران، لكن المطروح هو تعاون بين الولايات المتحدة والقوى الحليفة للتخفيف من أثر هذه القوى التي تعمل لحساب إيران، وأشار إلى أن المواجهة تجري في "المنطقة الرمادية" وتشمل الدعاية والسايبر.

التوتر الإيراني الدائم

جاء كلام المسؤول العسكري الأميركي في مقرّ معهد انتربرايز الأميركي بمناسبة إطلاق دراسة للمعهد حول إيران، وشارك فيها الأدميرال المتقاعد، مارك فوكس، وكان نائب قائد المنطقة المركزية.

فوكس قال إن لا أحد يريد الدخول في حرب مع إيران، لكن إيران تتصرف بطريقة تدفع دائماً للتوتر، وقال إن الهدف يكون دائماً في البحر منع مواجهة بسبب التصرفات الإيرانية. وفيما وصف الاتصالات بين البحرية الأميركية في المياه الدولية بالقوات الإيرانية بأنها مهنية، وتعكس حق الجميع في الأبحار في المياه الدولية، أشار إلى أن إيران تدفع الأوضاع دائماً إلى نقطة ما تحت الغليان وتستعمل العملاء عند نقاط الاحتكاك، وأضاف أن إيران ستعمل في المستقبل على تكرار تجربة حزب الله اللبناني في أماكن أخرى مثل سوريا والعراق.

إيران لا تريد مواجهة ترمب

أشار واضع دراسة إيران في معهد انتربرايز، ماثيو ماك اينيس، وهو عمل من قبل مع القوات المسلحة الأميركية إلى أن إيران تمكنت في الفترة الأخيرة من تمكين نفوذها في #العراق وأن الكثير من المسؤولين الحكوميين لا يأتمرون برئيس الوزراء حيدر العبادي، بل يتلقون أوامر من إيران.

أشار أيضاً إلى أن العبادي تحدّث عن عدم بقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية بعد انتهاء المعركة والقضاء على #داعش، وحذّر الباحث الأميركي من خطورة الأمر، ملمّحاً إلى خطورة إخلاء الساحة العراقية لإيران، وأشار إلى أن العراق أصبح خلال فترة الحرب على داعش جزءاً من المنظومة الأمنية الإيرانية أكثر من أي وقت مضى، وأشار أيضاً إلى أن العراقيين باتوا لا يخفون تبرّمهم من الإيرانيين ونفوذهم وإلى أن من الضروري إيجاد توازن في العراق.

جاء كلام المسؤول الحالي، الجنرال تاسك والمسؤول السابق الأدميرال فوكس، إضافة إلى ماك اينيس، في وقت تراجع فيه الإدارة الحالية سياستها مع إيران بطلب من الرئيس الأميركي الذي أعلن مهلة 3 أشهر لذلك، وقد أشار ماك اينيس إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترمب قلق من مضمون الاتفاق النووي الإيراني، لكن إيران لن تجازف في مواجهة مع الإدارة الحالية.