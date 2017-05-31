لغز تغريدة ترمب.. هل أضاف مفردة جديدة للإنجليزية؟

حذف الرئيس الأميركي، دوناد #ترمب، تغريدة كان قد نشرها على حسابه بتويتر، بعد أن أثارت الكثير من الجدل والضجيج، وحصلت على آلاف الإعجابات.

واحتوت التغريدة على كلمة غريبة غير موجودة في اللغة الإنجليزية، وتعثر الصحفيون في الحصول عليها في أي من المعاجم.

والكلمة هي covfefe وجاء في ترجمة التغريدة "على الرغم من الـ..... الإعلامية السلبية المستمرة"، وبهذا قدر الكثيرون أنه كان يعني كلمة coverage وقد كتبها خطأ دون أن يدققها.

وقد ظلت التغريدة أمام الملأ لمدة خمس ساعات و46 دقيقة من اختراع الكلمة الجديدة، إلى أن تم حذفها أخيراً، لكن عملياً كانت قد نالت أكثر من 100 ألف إعجاب.

وفي محاولات البحث عن المعنى كانت النتائج أقرب للفكاهة، بل إن بعض القواميس أضاف الكلمة على أنها من توليد الرئيس الأميركي وقام آخرون بتصميم أقمصة مكتوب عليها الكلمة المبتكرة، إلا أن الأمر لم ينته هنا، إذ أسرع ترمب لتعقيد الوضع بعد عملية الحذف، بنشر تغريدة جديدة يسأل فيها: "هل فيكم من يعرف معنى covfefe؟ استمتعوا بذلك".

وهنا ترك الأمر أكثر إثارة وطرافة.