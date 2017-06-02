إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إقرار حظر السفر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، من #المحكمة_العليا في الولايات_المتحدة جعل حظر سفر مواطني ست دول، يغلب على سكانها المسلمون للبلاد سارياً، وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.

وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة، بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة، يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس/ آذار بمنع دخول مواطني #إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، حتى تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.