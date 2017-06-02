بوتين: ترمب مسؤول عن الطقس السيئ في موسكو!

في الوقت الذي انتقدت العديد من الدول الأوروبية انسحاب أميركا من اتفاقية باريس للمناخ، غرد الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين خارج السرب، ودعا، الجمعة، إلى عدم إثارة ضجة حول قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

كما طالب بمواصلة العمل على تحسين الاتفاقية، واعتبر أنه لم يعد هناك داعٍ لخروج الولايات المتحدة من الاتفاقية، نظرا لوجود إمكانية لمواصلة المفاوضات حولها، داعياً إلى الامتناع عن إدانة الرئيس الأميركي بسبب هذه الخطوة.

وأضاف ممازحا: "علينا أن نكون شاكرين لترمب.. منذ الآن فصاعدا يمكننا تحميله مسؤولية كل شيء، حتى حالة الطقس السيئة في موسكو!".

وقال خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن روسيا لن تصدق على اتفاقية باريس للتصدي للتغير المناخي إلا بعد تحديد التزامات جميع المشاركين في الاتفاقية بشكل واضح، وصياغة قواعد تقسيم الموارد، وتوضيح المسائل التقنية الأخرى.