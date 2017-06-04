ترمب لماي: نحن معكم

عرض الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت، #مساعدة الولايات المتحدة لبريطانيا، بعد التقارير عن وقوع اعتداءات في #لندن، منها #دهس حافلة صغيرة لمشاة في منطقة #جسر_لندن.

وكتب ترمب على تويتر: "مهما كان ما باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعله لمساعدة لندن والمملكة المتحدة، فنحن سنكون جاهزين، نحن معكم، ليبارككم الله".

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يونيو، ٢٠١٧

وقال في تغريدة أخرى من دون أن يذكر اعتداءات لندن بشكل خاص: "علينا أن نكون أذكياء وساهرين وأقوياء. نريد من المحاكم أن تعطينا حقنا. نريد قرار منع السفر كمستوى إضافي من الأمان".

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، على حسابه في تويتر، بأن فريق الأمن القومي أطلع ترمب على تفاصيل #اعتداءات_لندن.

كما أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي أكد لرئيسة الوزراء البريطانية "الدعم الكامل" للولايات المتحدة بعد "الاعتداء الإرهابي الوحشي"، وذلك في اتصال هاتفي جرى ليل السبت الأحد.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترمب أشاد في اتصاله الهاتفي "برد الفعل البطولي للشرطة والأطراف الأخرى التي تدخلت، وعرض الدعم الكامل لحكومة الولايات المتحدة في عملية التحقيق وإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال الشريرة إلى القضاء".

من جهتها، أشارت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى أنه "حتى الآن ليس لدينا أي معلومات عن #تهديد_إرهابي يتمتع بالصدقية في الولايات المتحدة". وتابعت: "نحن على اتصال مع أصدقائنا وحلفائنا في المملكة المتحدة ومستعدون لتلبية أي طلب في التحقيق".

وفي وقت سابق، حين كانت لندن لا تزال تعيش تداعيات اعتداء #مانشستر، التقط ترمب الفرصة ليحيي قراره التنفيذي بـ #منع_السفر على المسافرين من 6 دول. وتقدمت وزارة العدل، الخميس، بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة العمل على الفور بالقرار، بعد أن كان قد تم تجميده مراراً في المحاكم العادية.